假清運真盜採砂石 中市警逮6人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）有不肖業者在台中市大甲區以農地清運復原計畫為幌子，以合法掩飾非法，挖掘乾淨砂石販售，居民發現通報警方，大甲警分局獲報當場逮捕負責人、挖土機、砂石車駕駛等6人，依法送辦。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿，日前接獲民眾通報，發現有挖土機在農地開挖，且多輛砂石車不斷載運土方離開。警方獲報後立即前往蒐證查處，當場查獲現場負責人、挖土機及砂石車駕駛等共6人。

警方調查，嫌犯以提報該農地清運復原計畫為幌子，向主管機關提出清理申請並獲得核准，但未依計畫將農地上廢棄物清除，利用合法身分掩護非法行為，挖掘竊取該農地下方原有的乾淨砂石，載運至鄰近砂石廠販售，企圖以此等方式不法賺取錢財。

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大甲警分局偵查隊長陳宗凱表示，不法業者勿抱持投機僥倖心態，企圖以合法申請的身分，掩護盜採砂石的非法行為，大甲分局將加強攔檢載運土方的砂石車輛，清查有無涉及非法盜採砂石情事。

警方將6人依違反區域計畫法、組織犯罪條例、加重竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢警正進一步追查幕後是否有不法集團操控。另也將針對砂石車超載、未依指定時間路線行駛等違反道路交通管理處罰條例情事加強取締。（編輯：謝雅竹）1131031