基隆民宅旁地基下陷 市府拉封鎖線撤離住戶

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）颱風康芮侵襲台灣，基隆市風馳雨驟，造成七堵區華新二路1間緊鄰溪流的民宅地基下陷，市府工務處派員至現場拉起封鎖線，並由區公所協助撤離1名住戶。

這間1層樓民宅位於七堵區華新二路，緊鄰鹿寮溪，鐵門上方掛著「混元天公廟」招牌，民宅旁路面龜裂隆起，與一旁道路已有明顯高低差，水泥堤岸也有明顯裂痕，工務處已請災搶廠商派員至現場拉起封鎖線，並在道路放置三角錐提醒往來用路人。

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基隆市長謝國樑得知後，下午前往現場勘查表示，因地基下陷範圍內有電桿，市府已同步通知台電派員戒護，他並指示相關單位先確保住戶安全及日常生活，並要求在最短時間內完成搶災，市府也會請土木技師公會至現場勘災，給予專業建議，以利後續搶災作業。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，市府將在颱風後最短時間完成搶災，讓居民可以恢復日常生活，後續再研議復建工程。（編輯：方沛清）1131031