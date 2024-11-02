前中校洩密輾轉中國 被追繳退休俸聲請釋憲遭駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北2日電）前軍情局王姓少校遭中國策反，吸收林姓前上校洩漏機密給中國，朱姓前中校因洩密給林男被判刑確定。朱男不服繳回退休俸逾166萬元，聲請裁判憲法審查，憲法法庭日前裁定不受理。

判決指出，王男服役期間曾派駐中國從事情報工作，但他在20多年前被捕後遭中國利誘，返台刺探國防機密，並吸收林男。林男交付軍情局敵後情報員名單等機密給中國，王男與林男各被依違反陸海空軍刑法判刑18年、6年定讞。

此外，朱姓中校服役期間，分別在民國102年12月及103年7月涉嫌將情報協助人員的身分資料及工作費帳戶等機密洩密給林男。朱男隔年退伍後，被依違反陸海空軍刑法判刑3年6月定讞，111年間獲假釋出獄。

陸軍司令部認定朱男被判刑確定，自109年1月起喪失領退除給與及優惠儲蓄存款權利，應繳回已領的退除給與及優惠存款利息。公務人員退休撫卹基金管理委員會要求朱男繳回從104年至109年間已領的退休俸新台幣166萬餘元。

朱男不服須繳回退休俸，提起訴願，遭銓敘部駁回後，提起行政訴訟。案經最高等行政法院判決敗訴確定。朱男轉而聲請裁判憲法審查。

朱男主張，最高行政法院見解不當適用國家安全法，增加人民於行為時無法預測的法律義務，與憲法的法治國原則及法律不溯及既往原則有違背。

憲法法庭認為，朱男主張難認已具體敘明確定終局判決所持的見解有何悖離憲法之處，與聲請裁判憲法審查的要件不合，因此裁定不受理。（編輯：戴光育）1131102