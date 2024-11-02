高雄女住處車道遭酒測控執法不當 警：處置無不妥

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄陳姓女子今天凌晨開車進入住處地下停車場車道時，遭警方攔下酒測，結果超標被捕。陳女友人到鼓山警分局質疑執法不當。警方表示，經查處置並無不妥，全案依法送辦。

高雄市警察局鼓山分局回應，龍華派出所員警今天凌晨3時在鼓山區文信路見一輛自小客車於禁止臨停處臨停，且駕駛在發現警車後起步駛離，員警因此上前盤查，並在其住處大樓地下停車場車道攔查。由於員警發現陳女有酒容，依據警察職權行使法要求酒測。經吹測後酒測值超標，現場帶返派出所偵辦。

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不過，4名陳女友人獲悉後，凌晨4時許牽著1隻大型犬趕至派出所關心，並與員警在人犯戒護區域爭執，質疑警方執法不當。由於陳女友人情緒激動，警方擔心影響所內報案民眾情緒及妨害刑事案件偵辦秩序，便請民眾至派出所外等候。陳女友人事後在臉書社團爆料公社發文，除質疑警方執法也指控警方拒絕民眾進入派出所。

鼓山分局指出，經查此案員警處置並無不妥之處，後續依公共危險等罪函請高雄地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131102