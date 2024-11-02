本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄女住處車道遭酒測控執法不當 警：處置無不妥

2024/11/2 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄陳姓女子今天凌晨開車進入住處地下停車場車道時，遭警方攔下酒測，結果超標被捕。陳女友人到鼓山警分局質疑執法不當。警方表示，經查處置並無不妥，全案依法送辦。

高雄市警察局鼓山分局回應，龍華派出所員警今天凌晨3時在鼓山區文信路見一輛自小客車於禁止臨停處臨停，且駕駛在發現警車後起步駛離，員警因此上前盤查，並在其住處大樓地下停車場車道攔查。由於員警發現陳女有酒容，依據警察職權行使法要求酒測。經吹測後酒測值超標，現場帶返派出所偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，4名陳女友人獲悉後，凌晨4時許牽著1隻大型犬趕至派出所關心，並與員警在人犯戒護區域爭執，質疑警方執法不當。由於陳女友人情緒激動，警方擔心影響所內報案民眾情緒及妨害刑事案件偵辦秩序，便請民眾至派出所外等候。陳女友人事後在臉書社團爆料公社發文，除質疑警方執法也指控警方拒絕民眾進入派出所。

鼓山分局指出，經查此案員警處置並無不妥之處，後續依公共危險等罪函請高雄地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131102

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：