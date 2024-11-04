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台中11歲童騎單車過斑馬線遭撞亡 汽機車駕駛涉過失致死送辦

2024/11/4 11:50（11/4 12:52 更新）
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台中黃姓男童3日下午騎自行車行經北屯區一處路口，先遭機車撞上，又遭後方開車輾過，送醫急救仍傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月4日
台中黃姓男童3日下午騎自行車行經北屯區一處路口，先遭機車撞上，又遭後方開車輾過，送醫急救仍傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中11歲黃姓男童，昨天下午騎自行車行經北屯區一處路口，沿行人穿越道先遭湯男騎機車撞上，男童倒地後遭後方傅男開車輾過，男童送醫不治；警方全案詢問後，今天將2名駕駛依過失致死罪嫌送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方3日下午3時46分接獲報案指，北屯區敦化路二段與仁平路口發生自行車與機車、汽車事故，立即派員到場處理。

警方調查，11歲黃姓男童事發當時，獨自騎乘自行車在敦化路二段旁人行道上，騎行到仁平路口時停下後，即沿行人穿越道騎往對面新平公園。

男童穿越過程中，先是遭到左方而來29歲湯男騎乘的電動機車車頭碰撞自行車左後車輪，導致男童倒地在內側車道（倒地位置均仍在行人穿越道上），再遭同為左方而來32歲傅男駕駛的休旅車輾過。

男童全身多處擦挫傷，緊急送醫急救後仍傷重不治，機車騎士與汽車駕駛均未受傷，2人經呼氣酒測未酒駕。

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警方指出，經調查路口為T字路口，於每日凌晨4時至上午9時，及下午5時至晚間7時等時段為三色號誌運作，其餘時段為閃光黃、紅燈。事故當下號誌狀況，敦化路二段方向為閃光黃燈，仁平路方向為閃光紅燈，警方近期將與相關單位共同研議交通事故改善措施。

警方表示，確切肇事原因及責任歸屬，待進一步調查釐清，警方全案詢問後，將湯男與傅男2人，依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131104

#台中市
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