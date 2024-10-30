台中易肇事路口63處 盧秀燕：預計年底改善完成

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）交通部盤點全台行人易肇事路口，台中市有63處，台中市長盧秀燕今天實地視察西區自由路與康樂街口改善情形時表示，目前已完成改善35處，預計年底可全部完成。

西區自由路與康樂街的路段，鄰近台中地方法院、台中女中、居仁國中，以及周邊多家金融機構，上下班時間人車潮眾多，交通局特別針對道路安全進行改善優化，提升用路人及學子的通勤學安全。

盧秀燕上午前往自由路與康樂街口視察易肇事路口工程改善情形，並稽查公車駕駛是否落實「停看行」動作，她說，公車行駛安全絕不妥協，要求公車駕駛落實路口轉彎「停看行」，台中將無限期公車大執法。

盧秀燕指出，全國有799處路口被交通部列為易肇事路口，其中台中市占了63處，市府目前積極改善易肇事路口，已完成35處，預計在年底前全部完成，而台中女中旁的康樂街與自由路交岔口正是其中的易肇事路口，此處汽機車、公車交通繁忙，人潮眾多，因此特別前來視察。

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交通局長葉昭甫表示，針對違規客運業者，計入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，納入後續年度營運虧損補貼依據，列為客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，也加速進行易肇事路口工程改善，從標線改善，號誌提醒，提升友善交通環境。

台中市警察局長李文章指出，自由路和康樂街口未施工改善前，交通事故發生件數統計今年1月至8月，共發生13件，平均每月1.6件；交通局在9月29日劃設綠斑馬完工後，迄10月29日止，發生1件交通事故，肇事原因為行人違規闖紅燈，與普重機發生碰撞，1個月期間交通事故件數下降38%。（編輯：謝雅竹）1131030