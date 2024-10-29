本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中18歲男肇逃撞死行人 住處遭蛋洗警逮1人法辦

2024/10/29 10:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中18歲白姓男子日前無照駕駛小客車撞死行人，遭檢方聲押獲准。張姓男子昨天晚間前往白男住家外，持雞蛋與番茄丟擲並叫囂，警方獲報到場將他逮捕，依恐嚇等罪嫌送辦。

台中市北屯區27日上午發生無照18歲白姓男子駕駛租賃小客車，撞上71歲葉姓行人的肇事逃逸案件，造成葉男死亡。案經台中第五警分局逮捕白男後，依過失致死與肇事逃逸等罪送辦，經檢方聲押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市警察局太平分局今天表示，警方昨天晚間6時多，接獲民眾報案稱，有1名男子騎UBike至白姓男子住家外，丟擲雞蛋及番茄，並在屋外叫囂，被屋主及2名友人發現上前制止，並發生拉扯，警方到場後將涉案的24歲張姓男子帶回調查。

警方查出，張男在媒體得知肇逃事件，並於網路上獲得散布的照片及網友留言得知白男住處，他供稱因一時氣憤，便攜帶雞蛋及番茄等物到場丟擲，表達不滿。警方全案詢問後，依恐嚇、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1131029

#台中市
#台中第五警分局
#台中市警察局太平分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：