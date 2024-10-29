台中18歲男肇逃撞死行人 住處遭蛋洗警逮1人法辦

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中18歲白姓男子日前無照駕駛小客車撞死行人，遭檢方聲押獲准。張姓男子昨天晚間前往白男住家外，持雞蛋與番茄丟擲並叫囂，警方獲報到場將他逮捕，依恐嚇等罪嫌送辦。

台中市北屯區27日上午發生無照18歲白姓男子駕駛租賃小客車，撞上71歲葉姓行人的肇事逃逸案件，造成葉男死亡。案經台中第五警分局逮捕白男後，依過失致死與肇事逃逸等罪送辦，經檢方聲押獲准。

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台中市警察局太平分局今天表示，警方昨天晚間6時多，接獲民眾報案稱，有1名男子騎UBike至白姓男子住家外，丟擲雞蛋及番茄，並在屋外叫囂，被屋主及2名友人發現上前制止，並發生拉扯，警方到場後將涉案的24歲張姓男子帶回調查。

警方查出，張男在媒體得知肇逃事件，並於網路上獲得散布的照片及網友留言得知白男住處，他供稱因一時氣憤，便攜帶雞蛋及番茄等物到場丟擲，表達不滿。警方全案詢問後，依恐嚇、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1131029