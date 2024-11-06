前台鋼男足洋將馬可涉強制性交 判3年2月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）前台灣鋼鐵足球隊洋將馬可，民國111年1月間在酒店性侵外籍女網友，一、二審依強制性交罪判處有期徒刑3年2月，日前最高法院駁回上訴定讞。

英國籍足球員馬可（Marc Fenelus）來台多年，曾是台灣企業甲級足球聯賽的射門王。

一審台南地方法院判決指出，馬可透過社群軟體認識被害女子，雙方相約定111年1月10日在台南見面；被害女子原以為會在台南閒逛、吃飯，但馬可只將她帶往酒店房間內看球賽，並對被害女子上下其手。

被害女子不停閃避並告知Chill（冷靜），隨後提議外出或兜風遭馬可拒絕，因此要求馬可載她回去；不料，馬可以身體優勢壓制被害女子，不顧被害女子反抗而性侵得逞，之後駕車載被害女子回去，被害女子隨即報警。

馬可在審理時辯稱，與女子是自然發生擁抱、親吻，而且是女子主動，當女子說Stop（不要）時，他也停下來，並未強迫女子，但未被法官採信。

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一審合議庭認為，馬可犯行造成被害人心理陰影及精神痛苦，殊無可取，也顯欠缺法治觀念，對他人性自主決定權毫不尊重，犯後否認犯行，避重就輕，也未與被害人達成和解，依強制性交罪判處3年2月徒刑。

案經馬可提起上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理，二審認為，一審判決無違誤，量刑妥適，仍維持原判。馬可不服判決，再度提起上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1131106