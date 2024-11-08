金門貨車鐵浪板脫落 高粱沿途灑落路面

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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門金寧鄉后沙鎮南宮前路段昨天下午有高粱掉落路面，金城分局獲報後協助指揮引導車流，金寧鄉公所派清潔隊員清理現場，駕駛也折返協助清理路面高粱。現場未有車輛交通事故發生。

金門縣警察局金城分局昨天下午4時許接獲民眾報案，金寧鄉后沙鎮南宮前路段有高粱掉落在路面，經金寧分駐所派員警趕赴現場發現，是蔡姓民眾駕駛自小貨車沿瓊安路由安岐往瓊林方向行駛，於后沙鎮南宮前路段因路面上下坡跳動，貨車鐵浪板脫落，導致車上收割好高粱掉落。

金城分局表示，未造成經過人員車輛交通事故，現場除員警協助指揮引導車流，金寧鄉公所同時派清潔隊員清理現場，駕駛也在現場協助清理路面高粱。

金城分局表示，依照道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，最重可罰1萬8000元，而若因掉落物致人受傷吊扣1年駕照，致人死亡則吊銷駕照。

金城分局呼籲，車輛有貨物上車載運時，應依規定將車上貨物綑綁牢固，千萬不要便宜行事，避免憾事發生。（編輯：謝雅竹）1131108