國3碧潭隧道南向聯結車翻覆 駕駛涉酒駕被送辦

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北8日電）國道公路警察局今天表示，國道3號南向28.8公里處（碧潭隧道內）近中午時有1輛聯結車翻覆，經查送醫的駕駛涉酒駕，詢後依公共危險罪送辦。翻覆車輛，持續拖吊中。

這起聯結車翻覆事故，發生於今天接近11時30分許。依據國道高公局即時影像，下午2時30分吊車已達現場，正拖吊翻覆的大型貨櫃。

碧潭隧道內一度因聯結車翻覆，全線大塞車，經疏導後已清空。透過即時影像可發現，全線車道有提供救援與戒護的警車、拖吊的吊車等協助處理狀況。警方指出，全線封閉以利拖吊作業。

國道第九公路警察大隊發布新聞表示，據報聯結車因不明原因在國道3號南向28.8公里處（碧潭隧道內）自撞翻覆，造成全線封閉，高公局北區交控中心透過電子看板螢幕疏導車輛於木柵交流道南下出口先下交流道。

警方指出，同時派遣巡邏車前往事故現場處理狀況，並至新店匝道南入口控管車流；並聯絡新店警分局，派員於新店交流道連接平面道路處協助交通控管車輛。

依據警方公布的即時影像監視器紀錄，肇事車輛往南行駛，先在外側車道往右擦撞隧道壁，並轉向中線車道，連帶車頭與貨櫃一起翻覆。

警方表示，初步調查，肇事聯結車陳姓駕駛涉有酒後駕車情事，且有頭暈不適等症狀。事發後，駕駛在員警戒護下送醫院就醫，肇事原因尚待釐清。警詢後，依公共危險罪送辦。（編輯：戴光育）1131108