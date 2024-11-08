涉收賄販賣職位 屏東竹田鄉長吳振中羈押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東竹田鄉長吳振中疑收受賄賂販售清潔隊員職位，涉違反貪污治罪條例。檢方昨天搜索其住處、辦公室並向聲押，今天屏東地方法院裁定准予羈押禁見。

廉政署南部地區調查組昨天至吳振中住處及鄉長辦公室搜索，同步傳喚涉案犯罪嫌疑人及謝姓行賄人等人，案經檢察官複訊後，認為吳振中涉嫌重大，同日晚間向屏東地院聲請羈押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東地方檢察署新聞稿表示，經查被告自2022年12月25日起擔任鄉長迄今，對於清潔隊員有人事決定權，有收受賄賂犯意，允諾有意爭取職缺的謝姓行賄人以新台幣90萬元對價錄取清潔隊員。被告收取賄款後，謝姓行賄人報名參與鄉公所面試，順利錄取清潔隊員職位。

屏檢指出，案經檢察官複訊，認吳振中涉犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑的罪，有羈押原因及必要性。屏東地院今天下午裁定被告准予羈押禁見。（編輯：謝雅竹）1131108