國中女被家長改名「壞」 生父完成撤銷改名登記
2024/11/8 21:49（11/8 22:05 更新）
（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市有家長因就讀國中的女兒不服管教，擅自將女兒名字最後一字改成「壞」，戶所勸說無效只能受理。桃市府民政局今天說，生父已完成撤銷改名登記，讓女學生恢復原本姓名。
桃園市平鎮區有國中女學生的生父與繼母因家庭衝突，今年6月間逕自到戶政事務所將女兒名字最後一個字改成「壞」，以突顯女兒教養頑劣，戶所人員、學校師長勸說無效，只能依姓名條例規定受理，引發外界關注。
桃園市政府民政局今天晚間向媒體表示，經各方協調，女學生生父已在今天下午5時親自赴戶所完成撤銷改名登記，讓女學生得以恢復原本姓名。
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桃園市長張善政也在第一時間得知此消息，並表示希望藉由這次事件，讓大家看見市府保護兒少權益的決心，未來也將持續強化橫向聯繫機制，讓社會安全網更加完善，確保孩子的權益不被侵害。
民政局表示，由於女學生改名是撤銷登記，將不影響未來改名的機會與權益；市府表示，此次事件透過相關局處、戶所、學校與警察合作，讓事件得以圓滿解決，即時完成恢復姓名相關程序，未來會持續守護兒少合法權益，維繫社會公平及正義。（編輯：張銘坤）1131108
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