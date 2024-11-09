經部：台鹽4次主動函送檢調 絕無包庇查辦台綠案

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）南檢偵辦台鹽綠能弊案引發外界關注，有媒體稱台鹽與國營會包庇台綠，經濟部今天發布新聞稿指出，此案已進入司法程序，且已要求台鹽4次主動提送檢調偵辦，沒有包庇拖延情況。

台鹽綠能疑涉不法，台南檢調大動作偵辦。媒體報導指出，綠能弊案拖延3年才辦，是因母公司台鹽與國營會希望蓋下此案，以免受到牽連。

經濟部說明，前台鹽董事長陳啓昱擬引進民股一案，經濟部自始就沒有核定，而陳啓昱與台泥簽訂嘉義義竹漁電共生案場將造成台鹽公司損失，也是經濟部主動展開調查。

經濟部指出，此案合約數目眾多且案情複雜，部分內容需司法調查釐清，因此責成台鹽公司積極整理相關事證後，便由台鹽於112年3月將台綠公司民股承攬工程疑有利益輸送情形，移送法務部調查局偵辦。後續亦指派國營司原主管電業經營的吳國卿擔任台綠公司董事長，持續釐清案情，並協助台綠公司進行中的案場推動進度。

經濟部表示，台綠公司在113年5月向法務部調查局，提出前經理人疑於台泥嘉謙EPC工程合約隱匿不實的書狀；台鹽公司於113年間，也2度向檢調移送台綠公司前經理人疑有舞弊情事。

經濟部強調，已多次要求台鹽公司公股對可能有違法造成公司損失情事，均應主動清查並追究損失，目前全案移送偵查中，尊重司法調查，維護台鹽權益。（編輯：林克倫）1131109