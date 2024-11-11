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屏監受刑人乘隙取修繕工具自殘 緊急送醫不治

2024/11/11 11:09
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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東監獄4日1名受刑人趁營繕隊修理工廠設施、無人注意時，取修繕工具自殘，緊急送醫仍不治。檢方8日完成相驗，家屬無異議已發還遺體。屏監將檢討、改善作業控管。

屏東監獄副典獄長許炳輝接受中央社記者電訪表示，4日屏監營繕隊在監所人員帶領下，修繕工廠廁所、水管等設施；這名受刑人在無人注意時，取走修繕工具自殘。獄方人員發現後，第一時間緊急將他送往屏東基督教醫院急救仍不治。

許炳輝說，檢方已於8日完成相驗，家屬對死因無異議，遺體已發還家屬辦理後事。

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許炳輝指出，這名受刑人在獄所工廠為一般作業員，平時表現無異狀。監所會檢討改善器械使用準則，日後修繕作業工具集中保管並列冊清點，並採分區控管，拉出警戒距離，非施工人員禁入作業區。目前已對工廠人員、戒護管理人員心理輔導。（編輯：郭諭儒）1131111

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