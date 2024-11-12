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控柯文哲聲援者公然侮辱 檢認四叉貓自招風險不起訴

2024/11/12 11:47（11/12 12:18 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北12日電）網紅四叉貓控告在北檢外聲援柯文哲的蔡男公然侮辱，北檢認為，蔡男一時衝動，且依憲法法庭判決意旨，四叉貓自行參與活動成為受評論對象，應承擔言語攻擊風險，全案不起訴。

此外，另一名被四叉貓（本名劉宇席）指控犯強制罪的黃姓男子，偵查期間死亡，台北地檢署今天一併做出不起訴處分。

全案起於，檢廉偵辦京華城案，今年8月30日針對柯文哲發動搜索約談，8月31日將柯文哲移送北檢複訊，民眾黨在北檢外發起聲援活動。

四叉貓提告指出，蔡男、黃男不滿他到場直播，蔡男多次辱罵「王八蛋」等不雅言詞，並丟擲寶特瓶，黃男則徒手搶走他的直播錄影器材。蔡男則向警方表示，四叉貓利用柯文哲來賺錢，讓他很不爽，才口出侮辱言詞。

台北地檢署不起訴處分書指出，四叉貓以反對柯文哲的網路名人身分到場直播，確實可能引發現場聲援者主觀不滿，且四叉貓已知悉現場集結聲援者，仍自願到場表達意見並直播，因此成為他人評論的對象。

檢察官認為，依憲法法庭113年憲判字第3號判決，被害人為自願表意或參與活動而成為他人評論的對象，致遭受眾人的負面評價，可認為自招風險，而應自行承擔。

檢察官綜合事發當時情狀，認定蔡男的行為是一時衝動，難以認定為蓄意貶損四叉貓名譽，且四叉貓自願表意、參與活動而成為他人評論對象，對於遭到他人以負面語詞言語攻擊的風險應自行承擔，認定蔡男行為不符公然侮辱罪構成要件，處分不起訴。（編輯：蕭博文）1131112

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