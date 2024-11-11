京華城案 黃珊珊再赴北檢作證後請回

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（中央社記者林長順台北11日電）北檢偵辦京華城案，為釐清決策過程與政治獻金金流，8日首度以證人身分約談民眾黨立委黃珊珊，訊後請回。檢察官今天再傳喚黃珊珊作證，經過近3小時偵訊，下午約5時20分請回。

媒體詢問有關前台北市長柯文哲對延押裁定不抗告的看法，黃珊珊並未回應。

另外，台北地檢署檢察官上午指揮廉政署以證人身分約談鼎越開發公司執行副總經理張嘉文，下午移送北檢複訊。

檢廉偵辦京華城案，8月底起發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等獲准，目前共20多人列被告。

檢廉發現，柯文哲與應曉薇多次「便當會」，時任台北市副市長的黃珊珊均在場，且黃珊珊於民國107年參選台北市議員期間，曾收受威京集團子公司的政治獻金等，8日首度以證人身分約談黃珊珊說明。

黃珊珊於當天下午5時赴北檢複訊，但檢察官複訊約1小時後將黃珊珊請回。檢察官今天下午再度以證人身分傳喚黃珊珊作證。（編輯：李錫璋）1131111