京華城案 檢廉約談北市工務局長黃一平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北4日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天指揮廉政署以證人身分傳喚台北市前都發局長、現任工務局長黃一平到案，釐清相關案情。廉政署下午將黃一平移送北檢複訊，正在偵訊中。

另外，前台北市長柯文哲今年5月間以選舉補助款新台幣4300萬元現金購置個人商辦。北檢上午以證人身分傳喚商辦的租戶桂姓男子說明，訊後請回。

檢廉偵辦京華城案，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利罪嫌等，向台北地方法院聲請延押獲准。檢廉持續追查政策決策過程及相關資金流向。

為鞏固案情，檢察官今天指揮廉政署以證人身分約談接任前北市都發局長黃景茂的黃一平說明，下午移送北檢複訊。

針對京華城案，黃一平日前曾發表聲明指出，他於民國110年2月回任台北市政府擔任都發局長，京華城案的都市計畫程序在他回任前已啟動，並已完成公開展覽，進入都委會審議中，他並沒有牽涉處理京華城案。

黃一平表示，他因為不具都市計畫委員會委員身分，所以沒有參與該都市計畫變更程序相關討論與決策；110年9月都委會審議通過該容積調整案，京華城案審議即完成程序，都發局僅依委員會審議結果簽核進行行政上公告作業。

黃一平強調，整體過程他均依法處理，並無立場偏頗情事。（編輯：李錫璋）1131104