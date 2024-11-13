台南市不動產業公司欠稅費逾6百萬 實際負責人管收

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市某家不動產業公司積欠2年稅款、罰鍰逾600萬元，實際負責人馬姓女子卻宣稱不清楚公司資金流向，行政執行署台南分署昨天通知到案後，向台南地院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天告訴中央社記者，台南市某家不動產業公司積欠民國108年、109年度營利事業所得稅及交通罰鍰等共計新台幣633萬9054元，遭移送強制執行。

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台南分署調查，52歲馬女是公司實際負責人，108年至109年間陸續從公司帳戶提領504萬餘元，馬女卻宣稱不清楚資金流向，連公司12筆土地轉移也含糊其詞，供述不實。

台南分署昨天下午通知馬女到案，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，向台南地院聲請管收獲准，送往台南看守所附設管收所。（編輯：陳仁華）1131113