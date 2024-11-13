高雄女赴泰失聯家屬協尋 檢警依人口販運案追查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄13日電）屏東陳姓男子報警稱女兒赴泰國旅遊後失聯，且收到7萬美金贖金訊息，疑遭人蛇集團控制行動。受理報案的高雄市新興警分局已依程序通報外交部協尋，依人口販運案追查。

新興警分局調查，住在屏東縣恆春鎮的陳男報案，20多歲女兒與男友住在高雄。日前出遊泰國，由於聯繫不上愛女，且不久突然收到訊息，內容除提及女兒人在泰國，且要求家屬支付7萬元美金才能放人。女兒失聯近1週，陳男心急如焚報警求助，並透過媒體希望早日迎來愛女回家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新興警分局今天接獲屏東縣警方單一窗口通報後，確認失聯女子6日下午搭機入境泰國曼谷。目前已聯繫家屬，並依程序通報外交部緊急聯絡中心協尋在案，同時也報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並依人口販運案件追查。

媒體報導，當事人應閨密邀約搭機赴泰，原以為是前往旅遊，未料一下機就遭人控制帶上車，過程中一度致電跟男友求助，隨即就失聯。對於媒體所述，檢警正進行相關釐清。（編輯：孫承武）1131113