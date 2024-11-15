苗市銀樓搶案偵破 失聯移工夫妻檔先後落網

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗市中正路1間銀樓昨天發生搶案，男性歹徒乘隙搶走1條金項鍊及墜飾後逃逸。警方昨晚先查獲協助接應的女犯嫌，今天中午將26歲男性主嫌追緝到案，兩人為失聯移工夫妻。

受害銀樓於110年4月也曾遭歹徒持榔頭砸破櫥窗行搶；昨天下午4時許，一名頭戴棒球帽男子進入店內佯稱購買金飾，在業者提供金飾供其挑選之際，乘隙搶走1條金項鍊拔腿就往外跑，店家驚覺遭搶，連忙追出門外但途中不慎摔倒，男子遂竄入市場內逃逸無蹤。

店家損失金項鍊1條及金墜子1個，重約3兩餘，價值約新台幣30餘萬元。

警方獲報後立即成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，昨晚10時許先在公館鄉查獲協助騎機車接應的羅姓（音譯）越南籍女子，並鎖定行搶的26歲何姓（音譯）越南籍失聯男移工涉嫌重大。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明說，何男昨晚在銅鑼鄉中平村住處發現房舍周遭有多部車輛接近，不顧上衣還來不及穿，倉皇帶著金飾往外逃竄，因住處四周皆為稻田，員警在田間展開搜捕，但對方數度遁入田間不見蹤影。

男子躲了一整夜，疑因又飢又渴，上午11時50分許想回到住處，隨即遭員警發現立即逮捕，並起獲遭搶金飾墜子等贓證物，全案依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦並建請羈押，全案於案發後20小時內宣告偵破。

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警方調查，何男與羅女兩人在越南登記結婚，109年來台工作，110年底後逾期失聯，兩人供稱因做臨時工收入不多，才鋌而走險行搶。

苗栗分局表示，破案契機除了受害店家在第一時間報案並提供正確有效的訊息外，警方在最短時間迅速集結警力，由苗栗縣警察局刑警大隊及鑑識科全力支援，再加上運用科技偵查，鎖定犯案對象，終將犯案歹徒緝獲歸案。（編輯：張銘坤）1131115