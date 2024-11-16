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基隆嶼釣客落海1死 市府指出航合法：風浪突然變化釀意外
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基隆嶼釣客落海1死 市府指出航合法：風浪突然變化釀意外

2024/11/16 16:17（11/16 17:00 更新）
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基隆嶼四角礁16日發生7名釣客遭浪襲落海，其中6人已獲救，另1人疑似失去意識，於海面上待援。案發現場另有8人在礁石上待援，空中勤務總隊直升機實施吊掛救援。（海巡署第二巡防區指揮部提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月16日
基隆嶼四角礁16日發生7名釣客遭浪襲落海，其中6人已獲救，另1人疑似失去意識，於海面上待援。案發現場另有8人在礁石上待援，空中勤務總隊直升機實施吊掛救援。（海巡署第二巡防區指揮部提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月16日
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（中央社記者沈如峰基隆16日電）海巡署第二巡防區指揮部今天獲報，基隆嶼四角礁有7名釣客遭浪襲落海，其中6人已獲救，另1人卡在礁石後疑似失去意識，經由直升機吊掛後已死，案由海巡單位調查處理。

3艘娛樂漁船今天清晨載運45名釣客出海，前往基隆嶼附近釣魚。

第二巡防區指揮部表示，上午10時獲報，基隆嶼四角礁有7名磯釣釣客遭浪襲落海，立即指派巡防艇緊急出勤，並申請內政部空中勤務總隊派遣直升機前往共同救援。

巡防艇抵達現場後，現場海象惡劣，落海的7名釣客中，有6人已由娛樂漁業漁船救起，送往八尺門安檢所，並無大礙；另1名林姓釣客疑似失去意識，卡在礁石待援。

此外，案發現場另有6人於礁石上待援，最後於下午全部由空勤總隊直升機吊掛救援。卡在礁石的林姓釣客之後也由直升機吊起，但已死亡。

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基隆市政府產業發展處表示，根據「娛樂漁業管理辦法」，當地風力預報未達7級時，娛樂漁船可合法出航。娛樂漁船「鋒屏號」清晨5時搭載19名釣客從八尺門漁港出發前，船長依今天風浪預報，評估風力最高6級，浪況未超過2公尺，且東北部海域未發布海上颱風警報，於是出航前往基隆嶼相關釣點，但上午10時風浪突然劇烈變化，導致7名釣客於四角礁意外落海。

產發處指出，事發後，船家立即通報市府與海巡單位，並迅速展開聯合搜救行動。磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。市府於106年制定「島礁磯釣自治條例」及配套子法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。（編輯：張銘坤）1131116

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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