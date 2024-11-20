前警政監林明佐涉洩密案 台中地院裁定延押2月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）中檢偵辦九州博弈集團案，刑事局前警政監林明佐涉洩密給博弈集團遭起訴，收押至今，林明佐二度申請具保停押；台中地院以他有逃亡、串滅證可能，裁定延押2月。可抗告。

前台中市警察局刑大隊長、刑事局警政監林明佐涉嫌貪瀆等案件，台中地檢署依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例及刑法洩密等罪嫌起訴，8月移審法院後續押。

林明佐聲請主張，他只認識陳姓總裁、徐姓被告，其他同案被告都與他無關，自己涉及洩密部分，相關證人都是警界人士，此案經媒體大肆報導，相關證人都不可能和他再有聯繫，無串證可能，偵查中他主動提交手機、平板密碼，證物已查扣，無滅證可能。

林明佐提到，因他患有疾病，羈押中需要輪椅移動，生活無法自理，且需開刀或長時間靜養等醫療資源，無逃亡可能，看守所提供醫療資源不足以照顧他，為有效治療，請求具保停押、解除禁見。

台中地院表示，考量林男涉犯違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞，林的證詞與其他被告有許多出入，林也坦承有刪除手機與同案徐姓被告的對話紀錄，若未予羈押禁見，難保無串滅證可能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院指出，林明佐羈押期間都有到台中監獄培德醫院、中國醫藥大學附設醫院就診，他依病況在所內健保門診治療，並沒有醫療急迫情況而戒護就醫，與「非保外治療顯難治癒」有別，不予准許，裁定11月23日起延長羈押2月。

九州集團陳姓總裁也申請具保停押，台中地院認為，陳男所涉案件情節非輕，陳男所述與共犯間有許多出入，酌以陳男在案件中地位、角色及參與程度，若未予羈押禁見，難排除對案件影響，認為有逃亡、串滅證之虞，延押2月。可抗告。（編輯：陳仁華）1131120