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金門超商、銀行建立防詐網絡 攔阻金額逾500萬

2024/11/21 12:07
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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）金門縣警察局金城分局統計，今年至11月20日，分局轄區超商及金融機構已協助攔阻詐騙金額新台幣508萬餘元。分局長陳盈元表示，將持續建立防詐網絡，確保民眾財物安全。

金城分局今天透過新聞稿表示，分局定期派員與轄區金融機構及超商業者聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙，立即通報警方到場查證、勸阻，根據統計，今年1月至11月20日止，金城分局轄區超商及金融機構已協助攔阻詐騙18件、金額508萬餘元。

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金城分局也說，銀行及超商業者近1個月協助攔阻詐騙績效優異，包含金門郵局行員攔阻民眾遭「假交友」手法詐騙3萬元、永豐銀行行員攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8000元、兆豐銀行襄理、行員攔阻民眾遭「假投資」手法詐騙5萬元、全家超商金門大學店店長攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8000元。

為感謝銀行行員及超商店員共阻詐騙，陳盈元昨天到金門郵局、永豐銀行、兆豐銀行、全家超商金門大學店頒獎表揚，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。（編輯：龍柏安）1131121

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