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汐止康寧街土石崩落巨岩險砸公車亭 新北市府估下午完成搶災

2024/11/22 11:04（11/22 11:12 更新）
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新北市汐止區康寧街885巷22日上午發生土石崩落，大量巨土差5公尺就砸中公車候車亭。（新北市汐止警分局提供）
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市汐止區康寧街885巷道路今天上午近8時出現土石崩落，大量巨岩土石差5公尺就砸中公車候車亭。汐止區長林慶豐說，已封鎖現場由廠商搶災。新北市府指出，估下午搶災完成。

新北市政府工務局養工處長鄭立輝接受中央社記者電訪表示，汐止區康寧街發生土石崩落，林慶豐已抵達現場督導處理，現由機具清理排除，預計今天下午搶災完成。此道路屬於區公所維管，將由區公所評估，規劃復原遭岩石毀損的護欄。

林慶豐告訴中央社記者，汐止區康寧街885巷的崩塌處原為綠色植物被覆山坡地，因土石崩塌裸露出大量土黃色岩石，碎裂的土石散落在人行道與車道上，令人觸目驚心。

他表示，土石崩塌時間大約就是報案時間的上午7時48分許。現場已封鎖，由廠商的「小山貓」與車輛搶災，預計今天下午可恢復道路原貌。

林慶豐指出，災害地點位於康寧街的山坡地，崩塌處原有鋼樁與鋼纜的護欄防止土石崩塌。如今整個崩塌處的護欄全遭扯斷，顯見巨大岩石崩落時的力道。

他表示，崩塌處位於路旁公車候車亭左側、距離約5公尺，若崩塌岩石在候車亭正上方且當時有民眾候車，災情不堪想像。碎裂後的岩石，最大的約27立方公尺，「真是不幸中的大幸」。將於搶災完畢後，會同新北市養工處評估如何復舊護欄。

林慶豐指出，汐止區連日降雨長達1個月，這次土石崩落疑與土石飽含水量有關，但實際狀況仍要由專業技師瞭解。

警方表示，據報後立即派遣員警進行管制警戒、疏導交通，現場維持雙向通車，汐止區公所調派機具清除土石。（編輯：戴光育）1131122

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