董念台發送黑鷹滅青鳥簡訊 北檢起訴恐嚇公眾等罪

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（中央社記者林長順台北27日電）男子董念台涉嫌發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給多名立委，台北地檢署今天偵查終結，依恐嚇公眾等罪起訴，考量董男於偵訊中坦承犯行，請法院量處適當之刑。

檢方指出，董念台因為對以集會遊行方式表達政治性言論的參與者（俗稱青鳥）不滿，先於今年7月17日上午發送載有「將成立黑鷹部隊」以消滅青鳥為己任、「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍」等語的訊息給多名立法委員。

檢方表示，董念台當天中午接受電子媒體採訪時，發表「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇以集會遊行方式表達政治性言論的參與者、路過民眾，致生危害於公安。

檢警於7月19日約談董念台說明，檢察官訊後諭令新台幣3萬元交保，並要求董念台不得做出造成公眾惶恐、騷動行為，也不能煽惑他人犯罪，否則依規定聲押。

北檢今天依刑法恐嚇危安、恐嚇公眾等罪嫌起訴董念台，認為董念台所為雖有不該，但於偵訊中坦承犯行，請法院量處適當之刑。（編輯：蕭博文）1131127