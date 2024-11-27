海運走私逾千公斤喵喵製毒原料3人收押 屏檢起訴

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）製毒集團從中國以海運申報進口化妝品原料方式，走私製成第三級毒品「喵喵」的先驅原料，重量逾1000公斤；屏東地檢署指揮偵辦，依涉犯毒品危害防制條例等罪起訴3人。

屏檢今天發布新聞稿指出，今年9月，財政部關務署基隆關執行貨物查驗時發現，自中國申報進口化妝品原料件的木箱內竟藏放有第四級毒品「1-甲基苯基-1- 丙酮」40桶、重量逾1000公斤、純度96.2%，而此毒品為製成第三級毒品「喵喵」先驅原料，通報後並由法務部調查局航業調查處台中調查站報請指揮。

屏檢成立專案小組追查，發現邱姓犯嫌為謀取利益，今年8月間，以通訊軟體微信向沈姓犯嫌表示想要從中國以海運方式運輸四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」來台，並委請張姓犯嫌協助承租倉庫及領取。

屏檢表示，專案小組成員先行逮捕領取木箱的張姓犯嫌，並陸續拘提邱姓及沈姓犯嫌到案，並向屏東地方法院聲請羈押禁見3人，經地院裁定羈押禁見。

屏檢認為，3人均涉犯毒品危害防治條例第4條第4項運輸第四級毒品罪，以及懲治走私條例第12條、第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌，依法提起公訴。（編輯：陳仁華）1131127