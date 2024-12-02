債務糾紛設局綁架 3男遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）越南籍杜男因被討債聯合2男設局誘騙桃男與阮女，並持辣椒水、及電擊槍攻擊，桃男遭綁家屬用贖金贖回，新竹地院將3人依結夥強盜及擄人勒贖等罪判處8年2個月至10年8個月不等刑期。

判決書指出，同為越南籍杜男與阮女、桃男友債務糾紛，杜男聯合武姓男子誆騙桃男與阮女外出見面時，先用辣椒水噴灑2人雙眼，後拿刀攻擊桃男，另有何姓男子協助杜男、武男分持電擊槍、空氣BB槍、棍棒攻擊。

判決書表示，阮女受傷後趁機逃離，並向附近住戶求救，桃男被刀刺中左大腿，並被武男控制行動。

判決書指出，武男要脅桃男家屬交付贖金約新台幣58萬餘元，桃男在越南家人籌款交付後，武男將桃男載至雲林丟包，並分得新台幣6萬元酬勞。

判決書表示，武男辯稱到現場後已打起來；另何男則說有向桃男、阮氏購買毒品，但對於當天事件不清楚；而杜男則說，不認識動手的人。

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法官認為，何男、杜男、武男等人早有共同謀議，而在事件發生地點處「非常偏僻、道路狹小」，難以認定為是開車去逛逛兜風，對於辯詞，顯為事後卸責之詞。

法官審酌，何男、杜男與武男的惡行已嚴重影響社會治安，並造成桃男、阮女身心極大損害，且未賠償被害人，依犯結夥強盜罪判處何男8年2個月、杜男8年4個月徒刑，武男則依強盜擄人勒贖罪判處10年8個月。可上訴。（編輯：林恕暉）1131202