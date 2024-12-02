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南投男逆向行駛國3碰撞2車 判刑5月可易科罰金

2024/12/2 16:18
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）謝姓老翁今年9月深夜駕車要回鹿谷鄉住處，卻沿國道3號南向內線車道逆向往北行駛，駛至南向226.9公里處，接連與2車發生碰撞，謝男被依妨害公眾往來安全罪判刑5月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，68歲謝男今年9月11日深夜11時許駕車欲自草屯鎮行駛國道3號便道返回鹿谷鄉住處，因便道封路誤入國道匝道，持有普通小客車駕照的謝男明知在限單向行駛的國道若逆向行駛，可能造成行經車輛發生事故、用路人往來危險。

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判決指出，謝男基於妨害公眾往來安全犯意，駕車沿國道3號南向內側車道逆向往北行駛，駛至國道3號南向指標226.9公里處，與黃男駕駛的自用小客車擦撞，謝男汽車因此打橫停在中線車道，再遭曾男駕駛的自用小客貨車撞擊，曾男車內乘客因此事故受傷。

判決指出，被告明知在高速公路逆向行駛將嚴重危害交通安全，竟貪圖方便執意持續逆向行駛，對公眾通行安全危害很大，考量被告坦承犯行、教育程度大專畢業等一切量刑事項，依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。（編輯：陳仁華）1131202

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