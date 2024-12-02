高雄妻載夫就醫超速 法官認確屬緊急避難撤銷裁罰

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（中央社記者張已亷高雄2日電）范姜姓女子去年因葉姓丈夫身體不適，緊急開車載對方送醫，行駛國道10號超速，遭罰1萬多元、記點及扣牌，事後提起行政訴訟；經高雄高等行政法院審理，法官認為情況確屬危急，判撤銷裁罰。

高雄高等行政法院審理時，范姜女主張，葉男當時深夜全身盜汗、感覺無法呼吸、眩暈、心臟跳動吃力抽痛，全身無力非常不舒服，且有心臟相關疾患等家族遺傳史，當下是因緊急送醫，才在行經國道10號西向17.4公里處時超速違規，聲明裁罰新台幣1萬2000元、記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月等處分應撤銷。

法官檢視醫院診斷證明書、急診病例摘要及葉男就醫資料與心肌梗塞相關病史就醫證明等文件，認為葉男當時疑似心肌梗塞病情若未立即送至醫院檢查及治療，恐有危及生命安全之虞，情況確屬緊急，妻子基於保障丈夫生命安全主觀考量下，以車速142公里（超速42公里）行駛，是被迫採取的緊急避難措施。

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至於未尋求救護車協助部分，葉男主張是因救護車只到地區醫院，但他的病歷都在另一間醫院，若到地區醫院再轉院恐怕來不及，才會由妻子自行開車協助送醫；法官採信葉男說法，認為由妻子開車協助送醫確實是唯一適當選擇。

法官審酌，葉男妻子違規行為是為避免葉男生命安全遭受危害的緊急避難措施，符合行政罰法第13條之緊急避難行為，她訴請撤銷原處分有理由，應予准許。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1131202