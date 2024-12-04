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新北瑞芳金瓜石山徑坍方 落石擊中登山客1死3傷

2024/12/4 14:24（12/4 14:28 更新）
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新北市瑞芳區金瓜石山尖路附近山區4日上午發生落石砸中登山客意外，造成4人受傷，其中1名約70歲女性遭石頭砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），送往瑞芳礦工醫院搶救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年12月4日
新北市瑞芳區金瓜石山尖路附近山區4日上午發生落石砸中登山客意外，造成4人受傷，其中1名約70歲女性遭石頭砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），送往瑞芳礦工醫院搶救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年12月4日
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）一群登山客今天在新北市瑞芳金瓜石，要攀登基隆山時遭遇坍方，其中1名婦人遭落石砸中傷重不治，另有3人輕傷送醫。瑞芳區公所已封閉出入口，並建議登山要走正規登山步道。

新北市瑞芳警分局表示，上午10時40分由市警局勤務中心轉消防局通報，瑞芳區金瓜石山尖路附近山區，有登山客疑要攀登基隆山東峰時，遭遇落石砸傷意外。

警方說，金瓜石派出所員警會同消防救護人員，前往協助處理。消防救護人員並從登山小徑前往救援。

警方與消防初步調查，登山客一行9人，上午於登山途中，有4人遭落石砸傷，其中3人（2男1女）均手腳擦傷無大礙，由消防人員初步包紮，送基隆長庚醫院。

公所依據現場救援者與登山客描述，1名婦人遭落石擊中，當場昏迷OHCA（到院前無呼吸心跳），消防救護人員於中午11時5分許集結後上山搜尋。

68歲的余姓婦人於中午11時49分由消防救難人員搬運下山，由救護車送往瑞芳礦工醫院救治，仍宣告不治，警方說，將報請檢方相驗。

瑞芳區長楊勝閔上午到市府參加市政會議與區政會議，他接受中央社電訪表示，據報後趕回瑞芳，前往2處醫院慰問，並全力協助善後。

他說，瑞芳區近期適逢颱風、地震與豪雨，山區土石不穩定，希望山友若要登山，建議走公所維護管理的步道。

瑞芳區公所主任秘書李觀宏告訴中央社記者，現場為山友走出的小徑，不是公所維護管理的登山步道，目前先將小徑出入口拉起封鎖線。他說，官方步道有完整的欄杆、鋪面，建議山友以步道登山會更安全。（編輯：李錫璋）1131204

楊勝閔
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