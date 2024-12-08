巴拿馬油輪擱淺台中港堤外 9日固定船舶展開抽油

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）巴拿馬籍油輪在台中港南防沙堤海岸外擱淺，船上15人已救起14人，1人落海搜救中；台中港務分公司今天表示，預計明天布設攔油索，並進行船舶固定及抽油作業。

台中港務分公司昨晚11時19分許接獲通報，巴拿馬籍油輪「液態寶石」在距離台中港2.53浬處，因流錨擱淺在台中港南防沙堤海岸外，船上共15人，目前已找到14人並妥為安置，尚有1人落海失蹤，由港消大隊與海巡人員持續搜救中。

台中港務分公司說明，經查此船舶貨艙無載運油品，船上動力用油為輕柴油60噸、重油50噸，目前船艙有進水無漏油，船舶傾斜角度為30度。

為防範漏油影響海域生態，台中港務分公司於上午9時邀集相關單位召開緊急應變小組會議，由台灣港務股份有限公司總經理王錦榮主持，並指示如海象天候許可前提下，盡量於今天完成現場吸油棉、攔油索布設，並預計明天進行船舶固定及抽油作業。

台中港務分公司下午再召開第2次會議，更新各單位防污與救援辦理情形；有關防止油污資材整備，台中市環保局、大漢海事工程及台中港務分公司均已提供並集結於現場待命。

台中港務分公司表示，由於下午3時30分經現場勘察，因海象不佳，風浪太大加上大潮，船舶晃動無法布設攔油索與吸油棉，預計明天上午低潮時再進行布設。（編輯：陳仁華）1131208