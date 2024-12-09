巴拿馬油輪擱淺台中港堤外安置14人 1人失蹤續搜救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）巴拿馬籍油輪前天在台中港南防沙堤海岸外擱淺，船上15人已救起14人，1人落海仍持續搜救；台中港務分公司今天表示，預計明天布設攔油索，後續進行抽油及油污清除作業。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，有關7日晚間11時19分，巴拿馬籍油輪「液態寶石」，因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，經台中港務分公司今天下午4時邀集相關單位，召開第5次緊急應變會議，加速辦理相關事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中港務分公司指出，全案船員15人，原已獲救14人已安置飯店，1人落海失蹤部分，仍由台中港務消防隊與海巡人員持續搜尋中；目前事發船隻仍卡在原位，傾斜角度約30度，今天經海事工程單位會同油輪船員完成排氣閥封堵。

台中港務分公司提到，船上柴油艙左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩日用櫃有4000至5000公斤輕柴油，後續將依目前最新海氣象條件，預計10日早上完成攔油索布設，並開始進行機艙油污清除及後續抽油等相關作業。（編輯：陳仁華）1131209