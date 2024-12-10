高雄移工涉持刀刺死同鄉 開車跨縣市逃逸仍遭逮

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（中央社記者張已亷高雄10日電）陳姓越南籍移工8日疑酒後與同鄉裴姓男子發生爭吵，涉持刀在高雄美濃區一處民宅刺死對方後逃逸。警方運用科技偵查9日跨縣市在桃園查獲陳男，詢後依殺人罪嫌移送。

高雄市政府警察局旗山分局今天上午指出，案發後與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊、偵二隊共組專案小組，由移民署協查陳男資料，並報橋頭地檢署檢察官陳俐吟指揮偵辦。

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警方表示，專案小組運用科技偵查技能，兵分多路全面追查，12小時內先尋獲45歲陳男使用機車及1把割香蕉用的砍刀，後續訪查沿線住家及攤商，並調閱上百支監視器畫面，發現陳男自行駕駛1部白色休旅車逃逸，經科技偵查、大數據分析及跨縣市團隊鎖定車輛合作追緝，9日下午5時許在桃園市逮捕陳男，詢後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

全案起因旗山分局8日晚上7時許獲報，指美濃區吉洋里一處民宅外有人躺在地上、腹部有刀傷，經消防隊人員到場確認男子已死亡，初步了解死者為30歲裴姓越南籍失聯移工。裴男疑與陳男酒後爭吵發生肢體衝突，遭陳男從機車內取刀刺擊死亡。（編輯：謝雅竹）1131210