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台中曳引車疑未降車斗 貨櫃撞上行人陸橋掉落路面

2024/12/10 15:55（12/10 16:11 更新）
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陳姓男子10日上午駕駛曳引車載運貨櫃，行經台中沙鹿區1處路口時，疑因車斗未降下，導致貨櫃撞上行人陸橋後掉落路面。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月10日
陳姓男子10日上午駕駛曳引車載運貨櫃，行經台中沙鹿區1處路口時，疑因車斗未降下，導致貨櫃撞上行人陸橋後掉落路面。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月10日
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（中央社記者蘇木春台中10日電）陳姓男子今天上午駕駛曳引車載運貨櫃，行經台中沙鹿區1處路口時，疑因車斗未降下，導致貨櫃撞上行人陸橋後掉落路面，幸無人傷亡，但因車輛未依規定載貨，後續警方將依法開單告發。

台中市警局清水分局今天表示，警方上午8時10分獲報，沙鹿區台灣大道七段與文昌街口，發生貨櫃車曳引車撞行人陸橋事故，立即派員到場處理。

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警方初步調查，56歲陳姓男子事發當時駕駛營業貨櫃曳引車，沿台灣大道七段往西方向行駛內二快車道，行經事發地點時疑因車斗未降下，導致貨櫃撞上行人陸橋後掉落地面，強烈撞擊力也讓貨櫃整個凹陷。

事故造成行人陸橋受損、號誌故障、路面坑洞，幸無人因此傷亡，陳男經酒測後未酒駕，因陳男載運貨物未依規定裝載穩妥，違反道路交通管理處罰條例可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，警方將依法開單舉發，並通知受損陸橋及號誌主管機關求償。（編輯：謝雅竹）1131210

陳姓男子10日上午駕駛曳引車載運貨櫃，行經台中沙鹿區1處路口時，疑因車斗未降下，貨櫃撞上行人陸橋後掉落路面，強烈撞擊力也讓貨櫃整個凹陷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月10日
陳姓男子10日上午駕駛曳引車載運貨櫃，行經台中沙鹿區1處路口時，疑因車斗未降下，貨櫃撞上行人陸橋後掉落路面，強烈撞擊力也讓貨櫃整個凹陷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月10日
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