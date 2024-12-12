屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 檢起訴凶嫌並求處重刑

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）綽號「鴨頭」屏東角頭陳昫豪今年8月15日在高雄左營一家桌遊店外遭埋伏楊姓男子連開9槍身亡，楊男事後帶槍投案。橋頭地檢署偵結依殺人、槍砲等罪起訴，建請法官重判。

這起桌遊店外槍擊命案，有詐欺等前科的35歲楊男，聽聞「鴨頭」陳男常在左營一間桌遊店出沒，今年8月間5度租車前往桌遊店外觀察地形，以及陳男是否確實會出現，但始終未遇到人。直至8月15日凌晨再開車前往桌遊店外埋伏。

楊男當天從凌晨等到中午11時30分，發現陳男與友人走出店外後，趁著對方和友人行經停車場時衝上前連開9槍，隨後開車逃逸。鑑識人員現場採證6顆彈殼，陳男事後送醫仍因傷重不治。楊男則帶槍主動向警方投案。

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橋頭地檢署偵結後，認定楊男涉犯殺人、槍砲彈藥刀械管制條例加重持有槍砲等罪嫌，依法提起公訴，並建請橋頭地方法院法官審酌被告犯案手段、造成結果及犯後態度等一切情況，從重量刑。

37歲陳昫豪熱衷宮廟事務，2022年曾因攜槍掃射仇家民宅而登上社會新聞版面，槍擊案沒有人員傷亡，屏東地方法院去年7月依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金新台幣30萬元，全案二審審理中，未料被當街狙擊，震驚地方。（編輯：李淑華）1131212