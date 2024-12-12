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金門金湖車站旁民宅火警 消防及時撲滅無傷亡

2024/12/12 19:18（12/12 19:36 更新）
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金門縣金湖車站旁一間民宅12日下午發生火警，消防局派員到場出水搶救，整體救援歷時約20分鐘，幸現場未有人員傷亡，確切起火原因，火調科調查中。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月12日
金門縣金湖車站旁一間民宅12日下午發生火警，消防局派員到場出水搶救，整體救援歷時約20分鐘，幸現場未有人員傷亡，確切起火原因，火調科調查中。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月12日
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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門縣金湖車站旁1間民宅，今天下午發生火警，消防局獲報後派各式救災車輛及消防人員到場將火勢撲滅，現場未有人員傷亡。

金門縣消防局表示，今天下午2時53分接獲通報，金湖車站旁1間民宅發生火警，指揮中心立即派遣各式消防、救護車共8輛及消防人員17名、義消6名到場搶救，整體救援歷時約20分鐘。

消防局表示，抵達現場時民宅已呈全面燃燒狀態，不斷有猛烈火舌及濃煙竄出，初期指揮官金湖分隊分隊長許春祥環視火場後，確認可入室救援路徑，完成安全管制，立即指示分3線出水搶救。

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中期利用排風機與破壞屋頂鐵皮進行通風排煙，後續以熱顯像儀針對建築物全棟樓層確認無復燃可能後，完成整起救援；現場實際受燒面積約50平方公尺，確切起火原因由火災調查科調查中。

消防局表示，民眾使用電器及瓦斯等，應注意安全，有使用線香等微小火源習慣時，應注意周遭不可有其他可燃物；此外，如不幸發生火災，應立即報案，以免延誤黃金救援時間。（編輯：陳仁華）1131212

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