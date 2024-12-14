議員指裁罰職場霸凌案僅5件 北市：裁罰非唯一手段

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（中央社記者劉建邦台北14日電）議員指出，台北市府對職場霸凌裁罰僅5件，質疑規範不足。北市勞動局今天表示，5件皆是雇主未妥善執行改善，執法是促進雇主改善工作環境，裁罰非唯一手段，會檢討執行機制。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過質詢資料指出，台北市近3年職場霸凌申訴案約1449件，但對職場霸凌缺乏明確定義，相關案件多依職業安全衛生設施規則處理。

他說，北市勞動局接獲申訴後，先透過勞動檢查確認雇主是否依規定完成危害辨識及風險評估表，或辦理教育訓練等預防措施，並不會主動調查個案事實。

曾獻瑩表示，相關申訴案近3年數據逐年上升，類型包含言語及肢體衝突、態度不友善、排班或獎金爭議等，北市勞動檢查處僅要雇主限期改善，未改善才移送裁罰，且最高罰款僅新台幣15萬元。

他說，今年634件申訴案僅5件移送裁罰，比例過低，質疑執法震懾力及規範不足，且雇主多數為被動改善，市府應建立定期審查及抽查機制，保障勞工權益及職場安全。

北市勞動局回應，勞檢處接獲職場霸凌申訴後，會依法定程序進行勞動檢查並要求雇主限期改善，若未符合規範，才依法裁罰。

此外，今年移送裁罰5案皆屬於雇主未妥善執行改善，且執法目的是要促進雇主改善工作環境，裁罰非唯一手段。

勞動局表示，將積極檢討執行機制現況，包含加強對雇主的輔導與教育，並配合勞動部修法規劃，期望明確界定職場霸凌行為及責任，建立更透明與具監督力的稽查制度。

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勞動局指出，現行處理職場霸凌案的法令是依職業安全衛生設施規則，針對工作場所可能涉及身體或精神的不法侵害，要求雇主落實危害辨識與風險評估、教育訓練及預防措施，降低發生職場霸凌的可能性。

至於個案違法處理（如已受傷害），則是依職業安全衛生法細則規定，要視個案涉違反法令如刑法或性騷擾防治法等事實，由各主管機關或司法機關依規定調查或認定。（編輯：李錫璋）1131214