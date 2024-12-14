新北永和警偵破連續竊案 犯嫌專挑戶外熱水器下手

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北永和地區5天內發生7起住宅熱水器、冷氣室外機竊盜案；警方今天表示，日前將朱姓嫌疑人拘提到案，移送新北檢偵辦。因朱嫌有反覆實施竊盜之虞，新北地院裁定羈押。

新北市永和警分局今天發布新聞表示，日前民眾報案表示，洗澡時發現竟然沒有熱水，查看驚覺屋外熱水器竟不翼而飛。

警方說，陸續接獲報案，短短5天內，連續發生7起類似的竊案。警方組成專案小組追查，依據犯嫌衣著、交通工具，研判多起竊案為同一人所為。

警方循線以車追人調查，蒐集罪證後，聲請拘票獲准。日前將該連續竊盜犯朱嫌拘提到案，當場查扣現金及老虎鉗、剪刀、螺絲起子、繩索等犯案工具。

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警方調查發現，朱嫌缺錢時，就騎機車在中和區、永和地區，尋找巷弄中熱水器及冷氣室外機下手，並以工具破壞、卸除，載運至鄰近資源回收場賤賣銷贓。

警方說，專案人員查扣證物有簡易型電壓計，調查瞭解朱嫌有從事水電工程的背景。詢問後，依涉竊盜罪嫌將朱男移送新北地檢署偵辦；因朱嫌有反覆實施犯罪之虞，經新北地方法院審理後裁定羈押。（編輯：李錫璋）1131214