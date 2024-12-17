會計師詐領侵占1.4億元 二審判刑4年

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（中央社記者劉世怡台北17日電）吳姓會計師被控處理某公司解散清算，以存摺掛失辦補發方式，詐領侵占新台幣1.4億元，又涉詐欺侵占另家公司等。二審法院今天維持一審認定，仍判他4年徒刑，可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，吳姓會計師於民國103年11月間，受英屬維京群島某公司委任，擔任台灣分公司之經理人，受指派處理台灣分公司的解散清算程序，但是卻未經公司授權，擅自將公司某銀行帳戶存摺辦理掛失並申請補發、更換通提密碼及提高代付額度。

判決指出，吳姓會計師接續盜蓋公司大小章，偽造台灣分公司名義的「國內匯款申請書（兼取款憑條）」，向銀行提領款項，獲得新台幣1億4630萬元。

此外，吳姓會計師被查獲詐欺另家公司負責人14萬4000美元並侵占款項新台幣4萬9200元。

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一審台北地院依違反銀行法的詐欺銀行罪，判刑3年4月；詐欺取財罪，判刑1年；業務侵占罪，判刑7月，應執行有期徒刑4年，未扣案的犯罪所得新台幣1億4891萬餘元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定，吳姓會計師至今未與被害人和解並賠償損害，其上訴請求從輕量刑，並無理由，判決上訴駁回，仍判刑4年，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1131217