前金門縣長李沃士判刑7年半確定 已報到並發監執行

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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）前金門縣長李沃士涉收賄壓低金酒公司酒基售價圖利廠商得標，更一審判7年6月，最高法院13日駁回上訴定讞；金門地檢署表示，李沃士今天上午報到，已簽發指揮書，發監執行。

金門地檢署今天表示，李沃士上午準時完成報到，經查驗身分無誤後，已簽發指揮書，發監執行。

全案起於李沃士夫婦被控於民國100年7月間金酒公司進行「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」期間，接受徐姓金主等人招待，並收受徐男等人以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義所交付的賄賂新台幣100萬元。

雙方達成由李沃士以縣長職權施壓金酒公司，藉此調低金酒酒基售價，並由徐男等人屬意公司得標約定。此總經銷商案因金酒公司內部有其他雜音，未進入招標程序，徐男等人未能取得此案。

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案經多年審理，一審判李沃士8年徒刑，妻子蘇鳳英4年徒刑、二審改判無罪，上訴最高法院發回更審，金門高分院認為，李沃士夫妻收賄並對金酒公司施壓行為，與其履踐職務行為有對價關係，另審酌此案纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑，改判處李沃士7年6月徒刑；妻子蘇鳳英部分，檢察官舉證不足，維持無罪判決。

經上訴，最高法院認為，更一審判決調查完備，量刑妥適，13日駁回上訴，全案定讞；金門地檢署今天表示，李沃士在上午報到，已簽發指揮書，發監執行。（編輯：李淑華）1131220