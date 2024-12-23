醉漢勒死計程車司機 最高法院判刑13年半定讞

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（中央社記者林長順台北23日電）陳姓男子酒後在林姓男子的車輛附近便溺並勒斃林男。一、二審認為陳男罹患酒精使用依賴症，但可選擇飲酒與否，不予減刑，判刑13年半，刑後監護3年。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，陳男於民國112年4月6日6時23分左右，走到新北市汐止火車站廣場附近，因隨意在林男的排班計程車右後方便溺，因而與林男發生爭吵。陳男心有未甘，離開現場後又多次折返現場或隔空對林男叫囂。大約10分鐘後，陳男上前與林男發生拉扯。

陳男在過程中摔倒，起身後立刻用力把林男推倒，並趁林男向後跌坐在地時，以手環繞並用力勒住林男的脖子，一手捶打林男，導致林男的會厭軟骨充血、甲狀軟骨骨折並窒息，雖然經隨後趕赴現場的警、消人員緊急送往醫院救治，但仍不治死亡。

士林地檢署依殺人罪起訴陳男，由士林地方法院審理並適用國民法官參審。國民法庭依據相關鑑定報告，稽核檢察官提出的事證、物證後，認定陳男犯殺人罪，事證明確。

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國民法庭認為，陳男於行為時已罹有酒精中毒及酒精使用依賴症，而有精神障礙，導致其辨識能力及控制能力顯著降低，符合刑法第19條減刑規定，但審酌陳男可自我選擇飲酒與否，卻未積極脫離酒精濫用狀態，因此不予減刑，依殺人罪判處有期徒刑13年6月，刑後令入相當處所監護3年。

陳男不服提起上訴，台灣高等法院判決駁回，陳男再提上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131223