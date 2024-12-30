男子遭殺害焚屍塞冰櫃放貨車 檢警鎖定5嫌

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（中央社記者王朝鈺、趙麗妍基隆30日電）年近70歲趙姓男子疑遭殺害焚屍，犯嫌將遺體塞在冷凍櫃，以小貨車載運到基隆市郊區路旁。檢警今天清晨尋獲遺體，已鎖定5名犯嫌涉案，現正全力追緝中。

新北市警局金山分局及基隆市警局日前都接獲線報關於趙男失蹤案，警方不敢大意，立即報請基隆地檢署指揮偵辦。

專案小組今天清晨在培德路一處路口，發現一輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車門噴上某貨車出租公司字樣及電話，車斗內有一只未通電的白色冰櫃，冷凍櫃旁還擺著大量金紙，前方副駕駛座還放有令旗。

警方派員將小貨車拖離現場，打開冰櫃，發現一具遺體已被燒成焦黑，捲曲塞在冰櫃內，難以辨識面容，檢察官下午會同法醫至基隆市立殯葬管理所相驗後，將擇日解剖遺體。

經專案小組深入追查，確認死者為年近70歲的趙姓男子，趙男戶籍設在基隆的戶政事務所，沒有配偶和子女，警方已聯繫上1名死者的兄長，但截至晚間10時許，這名兄長仍未前往警局說明。

檢警今天並在基隆市八堵路一處鐵皮屋拉起封鎖線採證，將進一步釐清是否為焚屍地點，經專案小組持續調查，犯嫌從原本鎖定3名，增加到5名，警方今天清晨在新北市林口區追緝犯嫌時，遭犯嫌衝撞偵防車，警方開槍反制，仍被犯嫌突破逃逸，現正全力追緝中。

另有民眾在臉書（Facebook）社團「我愛大甲」發文，指今天北部一件殺人棄屍案，嫌犯由北往南逃，搭乘計程車在台中大甲外環的公車亭下車，警方曾去調閱監視畫面，呼籲民眾出門多留意。

大甲警分局低調不願回應，據了解，大甲警方配合基隆警方正在調查此案，釐清犯嫌是否正在大甲地區。（編輯：陳正健）1131230