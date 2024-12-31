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飼養環境惡劣致9犬39貓餓死 桃園女子遭起訴

2024/12/31 16:56
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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市47歲李姓女子飼養大量犬貓卻未供給飼料及飲水，導致犬貓被活活餓死，桃園動保處現場查獲9隻犬屍及39隻貓屍，桃園地檢署偵查終結，今天依違反動保法起訴李女。

桃園地檢署起訴書指出，李女自民國107年1月18日起在龍潭區租屋處飼養大量犬貓，並自111年間起未按時給予飼料和飲水、未委託他人照顧或移置安全處，也未給予犬貓逃生的機會，導致犬貓死亡。

起訴書指出，這些犬貓在惡劣的環境下，因長期飢餓、營養不良死亡，桃園市政府警察局龍潭分局在今年2月間通報桃園市政府動物保護處前往，動保處人員在現場發現9隻犬屍及39隻貓屍散落於房屋各處。

起訴書指出，李女辯稱是因為有段時間經濟能力不佳，才沒有處理犬貓屍體，犬貓都是生病自然死亡；去年間有送養過20多隻犬貓，但不方便提供收養人的資料佐證。

檢方認為，李女提供的犬貓屍體數量與動保處查獲數不相符，且有部分犬貓屍體已被啃食，與李女陳述有放入籠子或桌上等情節不符。

檢方認為，李女提供的飼養環境讓犬貓難以存活，已逾越社會一般人對待飼養動物應負照顧義務所容許的界限，李女的虐待行為與犬貓死亡有相當因果關係，偵結後以違反動物保護法起訴。（編輯：李錫璋）1131231

#桃園市
#桃園地檢署
#桃園動保處
#動物保護法
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