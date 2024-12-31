基隆殺人焚屍塞冰櫃案 犯嫌移送地檢署複訊

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市趙姓男子遭殺害焚屍，塞在冷凍櫃放在小貨車車斗，警方今天逮捕犯嫌吳姓男子。吳男僅坦承出面租小貨車，警詢時一度疑因毒癮發作不斷顫抖，詢後依殺人等罪嫌移送地檢署複訊。

據了解，42歲吳男23日晚間前往基隆市一家車行承租小貨車，每天租金新台幣2400元，一次租了許多天，檢警不排除當時趙男已遇害。吳男等人承租小貨車用來丟棄遺體，相隔3天後，警方接獲線報，指趙男遭人殺害，立即組成專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

專案小組昨天清晨在基隆市培德路一處路口，發現一輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有一只未通電的白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現一具遺體已被燒成焦黑，捲曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認後，死者為69歲的趙姓男子，經專案小組深入追查，鎖定吳男、潘姓男子、林姓男子、陳姓男子等共5名犯嫌。

警方昨天清晨在新北市林口區追緝吳男等5名犯嫌時，遭犯嫌開車衝撞偵防車，警方開槍反制，仍被犯嫌突破逃逸，經調閱監視器畫面以車追人。今天凌晨趁吳男返回友人在大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，起出身上有1把槍枝。

警方隨後將吳男帶至基隆市警察局拘留所，今天上午在刑警押解下，吳男上手銬戴口罩，轉送第三警分局接受詢問。面對媒體詢問，為何如此狠心殺人、是否與債務有關、有多少人涉案均未回應，刑警將吳男帶入偵防車後，媒體再度詢問「你是主嫌嗎，是你策劃的嗎」，吳男在車內大喊「關你屁事啊」。

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另一方面，警方持續在基隆市八堵路一處鐵皮屋採證，上午在距離鐵皮屋不遠處路邊發現疑似燃燒衣物痕跡，將進一步釐清是否為焚屍地點。屋主說，房屋之前有租人，目前維修中沒有出租，但有一台冰箱被偷走了。

據了解，吳男在警詢時避重就輕，僅坦承出面租車，一度疑似因毒癮發作無法接受警方詢問，警詢後晚間9時許，依殺人罪，及損壞、遺棄屍體罪，將吳男移送基隆地檢署複訊。（編輯：吳協昌）1131231