前工程師偷晶片判刑 再竊台達電未遂遭判6月

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（中央社記者葉臻桃園4日電）林姓男工程師因行竊台達電與廣達的晶片等被法院判刑，去年再偷台達電未遂被起訴。桃園地方法院認為林男法治觀念淡薄，與台達電和解卻未依約付和解金，判處有期徒刑6月，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，林男（31歲）民國112年在台達電子工業股份有限公司平鎮廠當工程師期間，偷走9980顆IC半導體晶片；林男與台達電協調賠償新台幣140萬元成立，被判刑1年5月、緩刑3年。

判決書表示，林男曾因9度返回前東家廣達電腦股份有限公司偷走價值約923萬餘元的CPU晶片及記憶體，被判刑2年6月。

桃園地檢署起訴書指出，林男去年5月9日凌晨又潛入台達電平鎮廠試圖行竊，在被員工發現後逃逸，台達電事後報警，林男被檢方依涉犯竊盜未遂罪嫌起訴。

判決書指出，林男在法院審理時坦承犯行，法官改簡式審判程序，林男雖然與台達電和解，卻未依約支付和解金5萬元，未獲台達電諒解。

審理法官認為，林男法治觀念淡薄，且曾至台達電行竊被判決有罪確定，考量林男智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，日前依涉犯踰越安全設備竊盜未遂罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。（編輯：李亨山）1140104