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台灣高檢署：第19波打詐查扣犯罪所得4.5億元

2025/1/6 19:35（1/6 20:21 更新）
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法務部調查局6日發布新聞稿指出，循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，將機房成員逮捕移送法辦。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 114年1月6日
法務部調查局6日發布新聞稿指出，循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，將機房成員逮捕移送法辦。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 114年1月6日
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（中央社記者劉世怡台北6日電）台灣高檢署今天表示，日前進行第19波打詐查緝，查扣犯罪不法利得新台幣4.5億元，今年延續推行打詐綱領2.0版，以瓦解電信網路詐欺集團等為目標，令民眾有感政府打詐之決心。

台灣高檢署發布新聞稿指出，法務部為懲詐主責機關，高檢署是執行機關，為瓦解電信詐欺集團，不定期邀集全國各地方檢察署、內政部警政署刑事警察局、法務部調查局研議規劃懲詐查緝作為，持續不間斷查緝，之前已進行18波查緝。

新聞稿指出，第19波查緝從113年11月11日起至同年12月10日止，針對高發性的假投資詐欺等類型，查緝期間，全國各地方檢察署檢察官指揮司法警察，共計查獲（含起訴）5241件、7197人（含車手4510人），羈押 931人，查獲機房13座、水房21座，並查扣犯罪不法利得新台幣4億5629萬元、泰達幣267萬5107顆，不動產 27筆、汽車212輛，成果豐碩。

新聞稿指出，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版執行至113年11月止，懲詐團隊查獲電信詐騙集團指標達成率已達218%，並查扣犯罪不法利得250.49億元。

另為有效填補被害人所受損害，落實罪贓返還，高檢署自112年7月推行追贓返還計畫，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴的依據，經統計，自112年7月至113年11月止，和、調解件數為1萬2419件，和、調解金額為26億7508萬元，成效良好。

打詐綱領2.0版自今年1月起開始推行，為期2年，延續、強化各面向之打詐作為，以「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為規劃重點，從「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」5大面向著手。

另外，調查局發布新聞稿表示，配合高檢署第19波查緝，以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團3大方向為同步專案查緝重點。

調查局循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，詐欺集團使用交友軟體加入不特定被害人的帳號，假冒俊帥貌美的年輕直播主與被害人聯繫，再依交友攻略腳本與被害人培養感情，並提供直播平台讓被害人下載，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主，若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，使被害人加碼抖內直播平台，直到被害人無資力或察覺受騙，即封鎖被害人，使被害人求償無門。

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在打擊跨境犯罪方面，調查局指出，這次查獲馬來西亞籍車手，持觀光簽證入境台灣後，協助詐欺集團向被害人當面收取投資詐騙款項；另查出詐團成員疑似向境外如印度等民眾詐騙。

調查局分析，這次執行成果，可見仍有違法VASP（虛擬資產服務提供商）業者協助洗錢，且民眾對於詐騙集團千變萬化的詐欺手段仍未有所警覺，而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方式，製造跨境調查斷點，增加司法調查的難度，針對詐團手法演變，只能強化反詐宣導，提升國內外民眾識詐、防詐意識，才能有效阻絕犯罪。（編輯：李錫璋）1140106

#台灣高檢署
#調查局
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