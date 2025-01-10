前警政監林明佐涉洩密羈押 因病聲請戒護就醫獲准

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（中央社記者蘇木春台中10日電）中檢偵辦九州博弈集團案，刑事局前警政監林明佐涉洩密遭訴，收押至今，多次聲請具保遭駁回，他昨天因腫瘤壓迫神經向台中地院聲請戒護就醫，經法院批准，今天送醫開刀治療。

台中地院表示，被告林明佐因病況較危急，昨天已批准戒護就醫，今天由法警戒護送至中國醫藥大學附設醫院開刀治療。

中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案去年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。

林明佐去年8月移審法院後續押，他曾多次提出具保停止羈押聲請，但接續遭台中地院駁回，向台灣高等法院台中分院提出抗告也被駁回。

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依據台中高分院的裁定書指出，林明佐主張因患有腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，於偵查中的羈押期間已壓迫神經，導致下肢麻痺無力需仰賴輪椅移動，甚至已有大小便失禁的情形發生，生活無法自理。

但經台中高分院函詢台中看守所，所方回覆未說明有非保外治療顯難痊癒情形，合議庭審酌所犯罪名為貪污等重罪，3日仍裁定抗告駁回。（編輯：郭諭儒）1140110