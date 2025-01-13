中市馬達工廠大火幸無傷亡 環保局派員監測空品

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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中13日電）台中大雅區一間馬達工廠，今天下午發生火警，火勢一度猛烈，消防局獲報到場控制火勢，幸無傷亡，確切火警原因待調查釐清；火警造成濃煙，環保局也派員到場進行空氣品質監測。

台中市消防局今天下午4時2分獲報，大雅區振興三路一間工廠發生火警，派遣轄區大雅分隊等共計9個單位，出動各式消防車19輛、消防人員48名前往處理。

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消防人員表示，火警現場為1層樓鐵皮構造建物，用途為馬達倉庫，消防人員到場時倉庫已全面燃燒、火勢猛烈，經部署水線搶救，火勢於下午4時30分控制，初步無人員傷亡，確切火警原因待調查釐清。

市府今天透過文字稿表示，大雅區振興三路附近下午4時許發生火警，目前環境風場北風，附近區域及下風處（振興三路、永和路六甲巷、振興路125巷）等附近都恐飄火災異味；環保局應變小組已派員前往現場監測，並持續掌握空氣品質變化情形。（編輯：陳仁華）1140113