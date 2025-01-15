RCA第1波求償案更二審 高院判賠1.7億餘元

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）台灣美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，其中222人求償發回更審。高院更二審今天判決RCA等4公司應賠償新台幣1.7億餘元，本案可上訴。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

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RCA員工關懷協會於民國93年替受害員工及家屬提出第1波民事訴訟，俗稱RCA一軍；最高法院107年間判RCA等4家公司賠262人共新台幣5億多元確定，另將其他246人求償案發回高院更審。

台灣高等法院更一審109年3月宣判，24人獲判賠5470萬多元，其餘222人因程序問題或無外顯疾病而未獲判賠；246人提起上訴，最高法院111年3月間宣判，24人獲賠5470萬餘元確定，其餘222人再次發回高院更審，高院今天做出更二審判決。（編輯：蕭博文）1140115