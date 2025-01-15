RCA一軍求償更二審判賠1.7億 受害人盼儘速確定

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，其中222人求償發回更審，高院更二審今天判RCA等公司應賠新台幣1.7億餘元。RCA員工關懷協會理事長杜津珠說，盼案件儘速確定。

RCA員工關懷協會及義務律師團今天約有40多人到庭聽判，並於上午宣判後在台灣高等法院民事庭大樓外召開記者會。

杜津珠表示，全體成員獲得判賠，這是一個很不容易的結果，希望上訴到最高法院能夠維持判決、儘速確定。

杜津珠也說，在這個寒冷的天氣，大家卻必須要站在這裡，這起案子是一個冗長的訴訟，轉眼間已經過了20多年，多數成員從步伐穩健到步履蹣跚、從黑髮到白頭，也有會員已逝世。

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杜津珠指出，追求司法還給大家公平、正義的路途漫長，這些公司應該為當時犯下的錯誤賠償，雖然今天判決金額不高，也是進步的判決，同時也告訴企業主追求合理的利潤時，應顧慮到勞工的健康與身心靈，才是真正有良知的企業主，也希望台灣企業從RCA的案子中得到教訓，善待年輕一代的勞工。

律師團於宣判後發出新聞稿表示，台灣高等法院更二審今天判決RCA等4公司應賠償的金額低於被害勞工應得的合理金額，對於判決結果難以接受，至於針對本次判決是否上訴，律師團將與關懷協會討論後再行決定。（編輯：蕭博文）1140115